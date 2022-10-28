Аналитик назвала «политической деградацией» планы Польши составить отчёт об ущербе от СССР

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала в беседе с RT планы властей Польши провести расчёт «причинённых Советским Союзом» потерь за годы Второй мировой войны, о чём заявил польский МИД.

«Ранее претензии по уже закрытым историческим счётам выслушивала Германия, но полякам дали жёсткий отвод, и вот уже СССР якобы им что-то задолжал. Сначала эту тему в информационное пространство забрасывали радикальные польские депутаты, теперь уже дошло до уровня министерства», — пояснила Федосова.

По её словам, такое поведение можно назвать «наглядной политической деградацией».

«Можно считать это абсурдом, но если даже появится некий подсчёт со стороны Польши, неплохо было бы опубликовать свой подсчёт по уровню вливаний средств в восстановление Польши со стороны СССР, компенсации семьям воинов советской армии, погибших при освобождении Польши, перерасчёт скидок, по которым Польша получала энергоносители из СССР. А затем свести дебет с кредитом и выдвинуть встречный иск и закрыть на этом данную тему», — заключила эксперт.

Ранее в МИД Польши заявили о планах составить отчёт об ущербе, «причинённом Советским Союзом».

3 октября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.