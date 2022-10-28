В МИД Польши заявили о планах составить отчёт об ущербе, «причинённом Советским Союзом»
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«Расчёт потерь военного времени, понесённых из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчёта об ущербе, причинённом Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939—1945 годов», — говорится в заявлении министерства.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.
Вместе с этим в российском МИД заявили, что претензии Польши к России касательно выплаты репараций находятся в области «политических фантазий».