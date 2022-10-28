В МИД Польши заявили о планах составить отчёт об ущербе, «причинённом Советским Союзом»

Власти Польши планируют провести расчёт «причинённых Советским Союзом» потерь за годы Второй мировой войны, заявил польский МИД.

«Расчёт потерь военного времени, понесённых из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчёта об ущербе, причинённом Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939—1945 годов», — говорится в заявлении министерства.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Вместе с этим в российском МИД заявили, что претензии Польши к России касательно выплаты репараций находятся в области «политических фантазий».