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В МИД Польши заявили о планах составить отчёт об ущербе, «причинённом Советским Союзом»

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Власти Польши планируют провести расчёт «причинённых Советским Союзом» потерь за годы Второй мировой войны, заявил польский МИД.
В МИД Польши заявили о планах составить отчёт об ущербе, «причинённом Советским Союзом»
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksander Glowacki / EyeEm

«Расчёт потерь военного времени, понесённых из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчёта об ущербе, причинённом Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939—1945 годов», — говорится в заявлении министерства.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Вместе с этим в российском МИД заявили, что претензии Польши к России касательно выплаты репараций находятся в области «политических фантазий».

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