В МИД России высказались о претензиях Варшавы к Москве о выплате репараций

Претензии Польши к России касательно выплаты репараций за потери во время Второй мировой войны находятся в области политических фантазий, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

«Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий», — цитирует РИА Новости Тяпкина.

По его словам, польские власти часто обращаются к «историческому ревизионизму».

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.