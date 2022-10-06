В МИД России высказались о претензиях Варшавы к Москве о выплате репараций
«Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий», — цитирует РИА Новости Тяпкина.
По его словам, польские власти часто обращаются к «историческому ревизионизму».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.