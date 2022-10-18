«Ей нужно уйти сейчас»: почему в Великобритании хотят сместить Лиз Трасс с поста премьера

Ряд членов парламента Великобритании от консерваторов призвали премьер-министра страны Лиз Трасс уйти в отставку. В вину Трасс они вменяют подрыв правительством британской экономики и раскол среди тори. Как считают сторонники отставки, Трасс нужно уйти, поскольку она не может ни завоевать, ни удержать доверие своих коллег, а тем более общества и СМИ. Критикуют Трасс не только однопартийцы, но и лейбористы, а также президент США Джо Байден. По мнению экспертов, критика в адрес Трасс вызвана её провальной политикой, в частности в экономической сфере.

Ряд парламентариев от правящей Консервативной партии Великобритании призвали Лиз Трасс уйти с поста премьер-министра страны. В частности, с такой инициативой выступил член британского парламента Джейми Уоллис.

«Последние недели я наблюдаю, как правительство подрывает надёжность британской экономики и вызывает безвозвратный раскол в нашей партии. Хватит», — написал он в Twitter.

Уоллис также сообщил, что отправил письмо премьер-министру Великобритании с призывом уйти в отставку, «поскольку она потеряла доверие этой страны». В тексте документа говорится, что парламетарий не уверен, что «ошибки можно исправить», пока Трасс является лидером Великобритании.

«Борьба за руководство (партией. — RT), сделанные вами назначения в правительство, обхождение ваших высокопоставленных членов парламента со своей фракцией, подрыв позиций наших уэльских коллег, когда вы решили назначить министром по делам Уэльса англичанина, хотя консерваторов-уэльсцев в парламенте сейчас больше, чем когда-либо, а также ваше обращение с прессой — всё это убедило меня в том, что мы не сможем стать единой командой, пока вы являетесь нашим лидером», — заявил Уоллис.

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По его словам, оставить пост премьер-министра со стороны Трасс будет правильным решением «ради стабильности, безопасности и процветания» британского народа.

В то же время парламентарий от правящей Консервативной партии Великобритании Криспин Блант считает, что большинство членов парламента ясно понимают: авторитету премьер-министра Трасс «нанесён сокрушительный удар».

«Ей нужно уйти сейчас, потому что она не может ни завоевать, ни удержать доверие своих коллег, а тем более общественности и жёстко настроенных СМИ. Сейчас основная эмоциональная реакция на её публичные выступления — это смесь гнева, презрения и жалости. Это со всей очевидностью говорит о том, что так не может и не должно продолжаться. Её избирательная кампания была предельно понятна, её политические предложения были смелыми и дерзкими. Все мы стали свидетелями того, как они натолкнулись на нынешние сложные экономические реалии и не выдержали столкновения», — отметил Блант.

По его словам, Великобритания может преодолеть «серьёзные препятствия на своём пути» за счёт «доверия к руководству».

В интервью телеканалу Channel 4 Блант заявил, что Трасс следовало бы передать руководство «комбинации» политиков, состоящей из экс-главы британского Минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт и министра финансов Джереми Ханта.

Парламентарий от консерваторов Эндрю Бриджен также выступил за отставку Трасс. Он заявил газете The Telegraph, что дальше так продолжаться не может и Великобритания достойна лучшего.

Вестминстерский дворец

Gettyimages.ru

На фоне требований об отставке Трасс лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт в своей статье для The Telegraph призвала работать с главой кабмина и подчеркнула, что стране нужна не «мыльная опера», а стабильность.

«Сколько ей осталось»

Критикуют Трасс не только её коллеги по партии. Как заявил телеканалу Sky News член теневого кабинета лейбористов парламентарий Пэт Макфэдден, руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании считает, что глава правительства страны должна немедленно покинуть свой пост. Ранее лидер парламентской оппозиции Кир Стармер сообщил, что Трасс сохраняет за собой премьерский пост, больше не обладая реальной властью.

Высказался о ситуации в Великобритании и президент США Джо Байден, назвав экономический план британского премьер-министра «ошибкой».

Ранее Трасс признала необходимость скорректировать экономическую программу. До этого в отставку ушёл глава Минфина Великобритании Квази Квартенг, который представил «план поддержки» экономики Соединённого Королевства, подразумевающий снижение налогов. Однако такое объявление спровоцировало крайне болезненную реакцию британских рынков акций и облигаций, а курс фунта опустился до рекордно низкой отметки, в какой-то момент почти сравнявшись с долларом. Позже новый министр финансов Джереми Хант объявил, что отказался почти от всех планов премьер-министра Лиз Трасс по снижению налогов.

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Стоит отметить, что правительство Трасс подвергается резкой критике не только среди ряда тори и лейбористов, но и в западных СМИ.

Так, обозреватель американского журнала The Atlantic Том Мактаг назвал инициативы Трасс фарсом и «унижением для Великобритании». По его мнению, недолгое пребывание на посту нынешнего премьер-министра «стало грандиозной катастрофой даже по меркам британской традиции политических фиаско».

«За последние три недели Соединённое Королевство охватил кризис сокрушительной глупости, который превзошёл все потрясения, связанные с брекситом, Борисом (Джонсоном. — RT) и даже «великим» спасением банков 2007 года, и затронул самое ценное — основу авторитета нации», — пишет Мактаг.

Заседание парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото

AP

© Parliamentary Recording Unit via Associated Press

По его мнению, это абсурдное зрелище, когда, «едва проработав месяц», премьер-министр отказывается от главной цели своего премьерства — сокращения налогов — и увольняет своего ближайшего политического союзника, реализовавшего эту концепцию.

«И всё это ради тщетной и заведомо провальной попытки удержаться у власти, после того как рынки пришли к выводу, что её политика безумна. Никогда ещё Великобритания не оказывалась в таком унизительно нелепом положении», — считает обозреватель.

«Никаких проблем не решает»

Как отметила профессор факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, критика в адрес Трасс не только со стороны лейбористов и коллег по Консервативной партии, но и президента США Байдена вызвана тем, что действующий премьер-министр Великобритании «провалила даже то, что могла хоть отчасти компенсировать».

«В этом смысле она превзошла Бориса Джонсона и может войти в историю как первый британский лидер, который буквально после избрания за короткий период времени слетел со своего места», — заявила аналитик в разговоре с RT.

По словам Ерёминой, Трасс действительно не смогла объединить Консервативную партию.

«Тори давно не понимают пути, по которому идут, из-за отсутствия стратегии того, как действовать. Часть консерваторов не поддерживают Трасс. Мы видели демарш, который был связан с тем, что некоторые представители кабинета вышли, сняли с себя полномочия, чтобы не работать вместе с Лиз Трасс. У них была, по всей видимости, антипатия к ней лично», — рассказала эксперт.

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Как считает Ерёмина, новая волна недовольства действующим премьером наблюдается из-за её намерений провести экономические реформы.

«По сути, речь шла о размывании среднего класса, которым Британия всегда гордилась, и его практически полной ликвидации. Получается, политика Трасс не ориентирована на стратегию развития государства в условиях турбулентности, она не является последовательной. Поэтому никаких проблем она не решает», — констатировала аналитик.

При этом Ерёмина допускает, что Трасс действительно могут снять с поста премьер-министра.

«Те задачи, которые были возложены на Трасс, в Великобритании могут попытаться решить через другого человека. Но то, что консерваторы будут пытаться делать хорошую мину при плохой игре, — это точно. Они будут снимать действующего премьера», — считает эксперт.

Однако Ерёмина сомневается, что преемник Трасс сможет в значительной степени помочь Великобритании выбраться из кризиса.

«Нужны шаги в сфере налоговой политики, но в текущих условиях очень сомнительно, что кто-то сможет предложить новую повестку и возложить бремя на богатый класс Великобритании, на него никогда не возлагали бремя. Поэтому трудно ожидать, что это сейчас произойдёт», — сказала аналитик.

В свою очередь, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева считает, что в Консервативной партии рассматривают разные планы по решению вопроса, связанного с призывами снять Трасс с её должности.

«По уставу партии обычным порядком сместить Трасс не удастся, поскольку избранный лидер политической силы обладает иммунитетом в течение года. Ставить вопрос о вотуме доверия можно только в сентябре следующего года. Соответственно, в Консервативной партии сейчас думают о том, какую процедуру применить, чтобы сместить Трасс, потому что её сторонников осталось очень мало», — отметила эксперт в комментарии RT.

Заседание парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото

AP

© Parliamentary Recording Unit via Associated Press

Ананьева полагает, что тори оказались в сложной ситуации. По её словам, в партии понимают, что сменить премьер-министра, который у власти столь короткий срок, — это дискредитация партии, но и другие меры приведут к такому же результату.

«Оставлять Трасс — тоже означает дискредитировать партию. Также есть планы призвать команду из политических тяжеловесов либо как-то изменить процедуры избрания лидера партии, но для этого нужно будет, как пишут СМИ, 60—70% голосов партийной фракции тори. Или можно созвать нацассамблею по требованию местных отделений партии, чтобы также решить данный вопрос. Есть и вариант, что Трасс не отстранят, но фактически её полномочия возьмёт на себя нынешний министр финансов», — заметила аналитик.

Ананьева также констатировала, что объявление Джереми Хантом отказа почти от всех планов Трасс по снижению налогов может и не спасти ситуацию.