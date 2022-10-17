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Британский парламентарий Блант заявил, что Трасс должна покинуть пост премьера

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс должна покинуть свой пост и передать руководство «комбинации» из других политиков, заявил парламентарий от консервативной партии Криспин Блант.

«Нет. Я думаю, игра окончена», — ответил он на вопрос ведущего телеканала Channel 4 о том, сможет ли Трасс «выжить».

По словам Бланта, руководство следовало бы передать «комбинации» политиков, состоящей из экс-главы британского Минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт и министра финансов Джереми Ханта.

Как сообщали в The Guardian, депутаты правящей Консервативной партии Великобритании запланировали встречу 17 октября для обсуждения политического будущего действующего премьер-министра страны Лиз Трасс.

Бывший глава Министерства финансов Великобритании и автор плана спасения экономики государства Квази Квартенг выразил мнение, что британский премьер-министр покинет свою должность через пару недель.

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