Британский парламентарий Блант заявил, что Трасс должна покинуть пост премьера

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс должна покинуть свой пост и передать руководство «комбинации» из других политиков, заявил парламентарий от консервативной партии Криспин Блант.

«Нет. Я думаю, игра окончена», — ответил он на вопрос ведущего телеканала Channel 4 о том, сможет ли Трасс «выжить».

По словам Бланта, руководство следовало бы передать «комбинации» политиков, состоящей из экс-главы британского Минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт и министра финансов Джереми Ханта.

Как сообщали в The Guardian, депутаты правящей Консервативной партии Великобритании запланировали встречу 17 октября для обсуждения политического будущего действующего премьер-министра страны Лиз Трасс.

Бывший глава Министерства финансов Великобритании и автор плана спасения экономики государства Квази Квартенг выразил мнение, что британский премьер-министр покинет свою должность через пару недель.