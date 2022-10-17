Лидер палаты общин парламента Британии Мордонт призвала к работе с Трасс на
В своей статье для The Telegraph Мордонт подчеркнула, что стране нужна не «мыльная опера», а стабильность.
«Национальная миссия ясна, как заявила премьер-министр. Вот на чем мы должны сосредоточиться. Для этого нужны прагматизм и командная работа. Для этого нужно, чтобы мы работали с премьер-министром и её новым министром финансов», — заявила она.
Как сообщали в The Guardian, депутаты правящей Консервативной партии Великобритании запланировали встречу 17 октября для обсуждения политического будущего действующего премьер-министра страны Лиз Трасс.
Бывший глава Министерства финансов Великобритании и автор плана спасения экономики государства Квази Квартенг выразил мнение, что британский премьер-министр покинет свою должность через пару недель.
Парламентарий от консервативной партии Криспин Блант заявил, что Трасс должна покинуть свой пост и передать руководство «комбинации» из других политиков.