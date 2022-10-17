Лидер палаты общин парламента Британии Мордонт призвала к работе с Трасс на

Лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт на фоне заявлений с требованиями отставки действующего премьер-министра страны Лиз Трасс призвала работать с главой кабмина.

В своей статье для The Telegraph Мордонт подчеркнула, что стране нужна не «мыльная опера», а стабильность.

«Национальная миссия ясна, как заявила премьер-министр. Вот на чем мы должны сосредоточиться. Для этого нужны прагматизм и командная работа. Для этого нужно, чтобы мы работали с премьер-министром и её новым министром финансов», — заявила она.

Как сообщали в The Guardian, депутаты правящей Консервативной партии Великобритании запланировали встречу 17 октября для обсуждения политического будущего действующего премьер-министра страны Лиз Трасс.

Бывший глава Министерства финансов Великобритании и автор плана спасения экономики государства Квази Квартенг выразил мнение, что британский премьер-министр покинет свою должность через пару недель.

Парламентарий от консервативной партии Криспин Блант заявил, что Трасс должна покинуть свой пост и передать руководство «комбинации» из других политиков.