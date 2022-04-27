Жители Свердловской области помогли 400 семьям из ДНР и ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральской торгово-промышленной палаты.
«Мне важно знать, как выстроена система передачи груза. Мне важно знать, что эта помощь доехала до адресата. Когда ты видишь военных, когда разговариваешь с людьми, живущими в зоне боевых действий, ты понимаешь, зачем собирали эти средства и почему это важно», — рассказала основатель фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.
Сбор средств для гуманитарной помощи запустили в начале марта. За это время жители Свердловской области собрали 500 тыс. рублей. На эти деньги организаторы закупили продуктовые наборы для 400 семей, а оставшиеся средства пошли на доставку продуктов к распределительному пункту МЧС. Следующую партию гуманитарной помощи организаторы планируют отправить через две недели.
Ранее ФАН сообщало, что центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.