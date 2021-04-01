МИД России заявил протест Литве из-за продления срока осуждённому Мелю

Москва выражает протест в связи с решением суда Литвы продлить срок лишения свободы россиянину Юрию Мелю по делу о событиях 13 января 1991 года и требует его немедленного освобождения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Выражаем решительный протест по поводу нарушения прав томящегося уже более семи лет в литовских застенках гражданина России Юрия Меля», — заявила на брифинге Захарова.

Она пообещала содействие МИД в обжаловании данного решения в Верховном суде и обращении в международные судебные инстанции.

«Мы требуем от литовского репрессивного режима немедленного освобождения невинно осуждённого гражданина России Юрия Меля. Преступные действия Вильнюса не останутся без последствий», — предупредила представитель МИД России.

31 марта Апелляционный суд Литвы объявил о продлении срока лишения свободы Мелю до 2024 года по делу о событиях 13 января 1991 года.

Мель намерен обжаловать решение литовского суда.

Подробнее — в материале RT.