МИД России заявил протест Литве из-за продления срока осуждённому Мелю
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- РИА Новости
«Выражаем решительный протест по поводу нарушения прав томящегося уже более семи лет в литовских застенках гражданина России Юрия Меля», — заявила на брифинге Захарова.
Она пообещала содействие МИД в обжаловании данного решения в Верховном суде и обращении в международные судебные инстанции.
«Мы требуем от литовского репрессивного режима немедленного освобождения невинно осуждённого гражданина России Юрия Меля. Преступные действия Вильнюса не останутся без последствий», — предупредила представитель МИД России.
31 марта Апелляционный суд Литвы объявил о продлении срока лишения свободы Мелю до 2024 года по делу о событиях 13 января 1991 года.
Мель намерен обжаловать решение литовского суда.
Подробнее — в материале RT.