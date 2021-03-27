На Украине за сутки выявили 17 424 заболевших коронавирусом

На Украине за сутки выявили ещё 17 424 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 632 131, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«17 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 27 марта 2021 года. В частности, заболели 752 ребёнка и 420 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине умерли 290 пациентов с коронавирусом, 7124 заболевших вылечились.

За всё время пандемии в стране зарегистрирован 31 751 летальный случай, связанный с коронавирусом. 1 297 282 пациента выписаны после выздоровления от COVID-19.

Ранее Львовскую область Украины внесли в «красную зону» карантина.