На Украине за сутки выявили 17 424 заболевших коронавирусом

Короткая ссылка
На Украине за сутки выявили ещё 17 424 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 632 131, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине за сутки выявили 17 424 заболевших коронавирусом
  • Reuters

«17 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 27 марта 2021 года. В частности, заболели 752 ребёнка и 420 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине умерли 290 пациентов с коронавирусом, 7124 заболевших вылечились.

За всё время пандемии в стране зарегистрирован 31 751 летальный случай, связанный с коронавирусом. 1 297 282 пациента выписаны после выздоровления от COVID-19.

Ранее Львовскую область Украины внесли в «красную зону» карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить