На Украине за сутки выявили 17 424 заболевших коронавирусом
- Reuters
«17 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 27 марта 2021 года. В частности, заболели 752 ребёнка и 420 медработников», — написал он в Facebook.
За сутки на Украине умерли 290 пациентов с коронавирусом, 7124 заболевших вылечились.
За всё время пандемии в стране зарегистрирован 31 751 летальный случай, связанный с коронавирусом. 1 297 282 пациента выписаны после выздоровления от COVID-19.
Ранее Львовскую область Украины внесли в «красную зону» карантина.