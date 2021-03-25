Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 222 тысяч
- AFP
«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 2132 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 222 120. Всего 195 558 человек были вылечены, а 4702 скончались», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Молдавии.
В Молдавии до 18 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса.
Накануне сообщалось, что в Молдавии за сутки выявили 2273 новых случая коронавируса.