Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 222 тысяч

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Число случаев коронавируса в Молдавии за сутки выросло на 213 — до 222 120, всего умерли 4702 человека.
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 222 тысяч
  • AFP

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 2132 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 222 120. Всего 195 558 человек были вылечены, а 4702 скончались», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Молдавии.

В Молдавии до 18 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. 

Накануне сообщалось, что в Молдавии за сутки выявили 2273 новых случая коронавируса.

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