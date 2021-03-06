В Молдавии за сутки выявили более 1600 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (6 марта. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1620 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 194 605», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 170 468 человек, более 4 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала ввоз в страну первой партии вакцины от COVID-19 из Румынии.