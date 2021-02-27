Санду оценила ввоз в Молдавию первой партии вакцины от COVID-19

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Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала ввоз в страну первой партии вакцины от COVID-19 из Румынии.
Санду оценила ввоз в Молдавию первой партии вакцины от COVID-19
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, Санду лично встретила партию вакцин от коронавируса объёмом в 21,6 тыс. доз. По её словам, полученная вакцина будет использована для защиты здоровья молдавских врачей.

«Я очень рада, что сегодня мы получили 21,6 тыс. доз вакцин — это щедрая помощь со стороны Румынии, я благодарю всех вовлечённых, благодарю правительство Румынии, а также Европейский Союз. Эта первая партия очень важна, поскольку эти вакцины будут использованы для вакцинации врачей, работающих на первой линии», — сказала она.

Как отметила президент Молдавии, вакцинация начнётся 1 марта.

Отдельно Санду подчеркнула, что готова сама привиться в любой момент, но считает, что сначала нужно обезопасить медработников.

Ранее Агентство по лекарствам Молдавии подтвердило регистрацию «Спутника V».

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