В Казахстане за сутки выявили 753 случая заболевания коронавирусом
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов от COVID-19 в Казахстане составило 2707.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 193 тыс. пациентов с коронавирусом.
Ранее стало известно, что произведённая на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована.