В Казахстане за сутки выявили 753 случая заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане возросло на 753 и достигло 209 562.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов от COVID-19 в Казахстане составило 2707.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 193 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что произведённая на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована.