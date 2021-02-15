В Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину «Спутник V»
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«Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на территории Республики Казахстан», — приводит РИА Новости сообщение.
12 февраля Казахстан одобрил для использования российскую вакцину «Спутник V».
Ранее руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов заявил, что казахстанские врачи не зарегистрировали серьёзных побочных эффектов у привившихся «Спутником V» в столице республики.