В Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину «Спутник V»

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Произведённая на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину «Спутник V»
  • © РИА Новости

«Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на территории Республики Казахстан», — приводит РИА Новости сообщение.

12 февраля Казахстан одобрил для использования российскую вакцину «Спутник V».

Ранее руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов заявил, что казахстанские врачи не зарегистрировали серьёзных побочных эффектов у привившихся «Спутником V» в столице республики.

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