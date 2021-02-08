В Казахстане прокомментировали ход вакцинации «Спутником V»
- РИА Новости
«В столице началась поэтапная вакцинация населения против коронавирусной инфекции. С 1 февраля по сегодняшний день вакциной против COVID-19 привиты 719 медицинских работников, охват составил более 78%», — цитирует ТАСС Муратова.
По его словам, процедуру вакцинации прошли медработники, которые находятся в зоне риска: сотрудники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, приёмных покоев многопрофильных стационаров.
Как уточнил Муратов, «серьёзных побочных эффектов за период проведения вакцинации не было».
Ранее сообщалось, что власти Казахстана планируют начать прививать граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник V» с 1 февраля.