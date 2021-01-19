Казахстан планирует вакцинировать «Спутником V» с 1 февраля

Власти Казахстана планируют начать прививать граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник V» с 1 февраля.

«19 января 2021 года планируется подписание договора между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии — 20 тысяч доз вакцины «Спутник V», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя.

Он отметил, что 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз и направление министерством писем в «СК-Фармация» для проведения закупки по спецпорядку.

«В дальнейшем с 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения», — добавил Цой.

Ранее сообщалось, что власти Никарагуа подписали с российской стороной первичные документы для обмена информацией о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и перешли к обсуждению технических вопросов поставок.