Никарагуа планирует поставки российской вакцины от COVID
Об этом сообщил торговый представитель России в республике Пётр Панкратов.
«В настоящий момент власти Никарагуа ведут переговоры с российской стороной о приобретении вакцины «Спутник V». Необходимые первичные двусторонние документы уже были подписаны, этот этап пройден, и вопросы идут в другой плоскости», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».