Никарагуа планирует поставки российской вакцины от COVID

Власти Никарагуа подписали с российской стороной первичные документы для обмена информацией о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и перешли к обсуждению технических вопросов поставок.

Об этом сообщил торговый представитель России в республике Пётр Панкратов.

«В настоящий момент власти Никарагуа ведут переговоры с российской стороной о приобретении вакцины «Спутник V». Необходимые первичные двусторонние документы уже были подписаны, этот этап пройден, и вопросы идут в другой плоскости», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».