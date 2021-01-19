Никарагуа планирует поставки российской вакцины от COVID

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Власти Никарагуа подписали с российской стороной первичные документы для обмена информацией о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и перешли к обсуждению технических вопросов поставок.

Об этом сообщил торговый представитель России в республике Пётр Панкратов.

«В настоящий момент власти Никарагуа ведут переговоры с российской стороной о приобретении вакцины «Спутник V». Необходимые первичные двусторонние документы уже были подписаны, этот этап пройден, и вопросы идут в другой плоскости», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

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