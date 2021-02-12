Казахстан зарегистрировал вакцину «Спутник V»
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Об этом говорится на странице препарата в Twitter.
«Казахстан стал 27-й страной, которая разрешила вакцину «Спутник V», — говорится в заявлении.
Kazakhstan becomes the 27th country to authorize #SputnikV vaccine.— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 12, 2021
Қазақстан Sputnik V вакцинасына рұқсат берген 27-ші мемлекет болды. pic.twitter.com/KPJqEJPLvd
Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили к применению Черногория, а также Сент-Винсент и Гренадины.