Казахстан зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Казахстан одобрил для использования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом говорится на странице препарата в Twitter.

«Казахстан стал 27-й страной, которая разрешила вакцину «Спутник V», — говорится в заявлении.

Kazakhstan becomes the 27th country to authorize #SputnikV vaccine.

Қазақстан Sputnik V вакцинасына рұқсат берген 27-ші мемлекет болды. pic.twitter.com/KPJqEJPLvd — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 12, 2021

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили к применению Черногория, а также Сент-Винсент и Гренадины.