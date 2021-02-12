Казахстан зарегистрировал вакцину «Спутник V»

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Казахстан одобрил для использования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Казахстан зарегистрировал вакцину «Спутник V»
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом говорится на странице препарата в Twitter.

«Казахстан стал 27-й страной, которая разрешила вакцину «Спутник V», — говорится в заявлении.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили к применению Черногория, а также Сент-Винсент и Гренадины.

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