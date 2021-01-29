СК Белоруссии возбудил дело о хранении наркотиков против певца Тимы Белорусских

Дело о хранении наркотиков без цели сбыта возбуждено в отношении певца Тимы Белорусских. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Минску Екатерину Гарлинскую.

«По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш, массой 0,4 грамма», — сказала она.

Таким образом она прокомментировала сообщения СМИ о задержании исполнителя с наркотиками.

По её словам, в отношении минчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств».

Ранее в СМИ появилась информация, что Тима Белорусских (Тимофей Морозов) был задержан 10 января в Минске с наркотиками.