На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая коронавируса

На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне было зафиксировано 9699 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро 1 января составило 1 064 479, 18 680 человек умерли от COVID-19, выздоровели 720 009 человек.

Ранее сообщалось, что Украина получила первую партию южнокорейских экспресс-тестов на выявление антигена коронавируса.