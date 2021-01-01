На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая коронавируса

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На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая инфицирования коронавирусом.
На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне было зафиксировано 9699 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро 1 января составило 1 064 479, 18 680 человек умерли от COVID-19, выздоровели 720 009 человек.

Ранее сообщалось, что Украина получила первую партию южнокорейских экспресс-тестов на выявление антигена коронавируса.

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