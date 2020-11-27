В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 131 633

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 131 633.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 27 ноября в Белоруссии выздоровели и выписаны 110 152 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 3 188 876 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1136 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавирусной инфекции.