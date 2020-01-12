В Абхазии призвали провести выборы президента в спокойной обстановке

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Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба призвал к проведению внеочередных выборов главы республики в спокойной обстановке.
В Абхазии призвали провести выборы президента в спокойной обстановке
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«Главное сейчас — стабилизировать ситуацию в республике и провести выборы главы государства в марте этого года в спокойной обстановке», — приводит слова Бганбы Интерфакс.

Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.

В воскресенье, 12 января, лидер оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию Хаджимбы на переговоры и передал главе Абхазии требование оппозиции по поводу его отставки.

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