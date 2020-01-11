Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским принял приглашение посетить Киев.
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев
  • Reuters

Отмечается, что стороны договорились о привлечении специалистов из Франции к расшифровке чёрных ящиков сбитого под Тегераном украинского самолёта, а также о трёхстороннем звонке в формате Украина — Франция — Германия в ближайшее время.

«Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении», — уточняет пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что французский лидер проинформировал Зеленского о старте «формальной процедуры начала соответствующего международного расследования» в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом чёткой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнёров», — говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили дальнейшие шаги для исполнения договорённостей, которые были достигнуты в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.

Ранее глава отдела по расследованию авиакатастроф Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что записи с бортового самописца сбитого украинского самолёта в Иране будут отправлены во Францию.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.

В Корпусе стражей Исламской революции признали ответственность за крушение украинского Boeing. 

По словам командующего Военно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла украинский пассажирский самолёт за крылатую ракету.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить