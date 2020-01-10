ИКАО получила от Ирана предварительный отчёт о крушении Boeing

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила от властей Ирана официальное уведомление и предварительный отчёт о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.

«Международная организация гражданской авиации получила от Исламской Республики Иран официальное уведомление и предварительный отчёт о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рядом с Тегераном», — говорится в заявлении пресс-службы ИКАО.

В организации призвали отказаться от спекуляций о причинах авиакатастрофы до завершения расследования и официального подтверждения его итогов.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины среди основных версий крушения лайнера в Иране назвал поражение зенитной ракетой, столкновение с БПЛА или другим летательным объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт.

Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о наличии разведданных, свидетельствующих о том, что украинский Boeing был сбит иранской ракетой.

В Иране впоследствии опровергли данную информацию.