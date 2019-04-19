В Совфеде прокомментировали заявление Медведчука о России

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил заявление председателя политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о том, что следующему президенту страны следует нормализовать экономические отношения с Москвой.

«Восстановление связи возможно только в одном случае — если Украина изменит своё отношение к России, перестанет называть её страной-агрессором, использовать санкции как механизм давления», — сказал Джабаров.

По его словам, также необходимо восстановить дипломатические отношения хотя бы на уровне послов.

Как отметил сенатор, Медведчук говорит абсолютно здравые мысли, поскольку украинская экономика без российской поддержки обречена на провал.

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с Nation News оценил решение правительства Украины расширить перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.