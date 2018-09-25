Папа Римский стал электронным резидентом Эстонии

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд вручила Папе Римскому Франциску удостоверение личности электронного резидента Эстонии, передаёт телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу президентской канцелярии.

Сообщается, что выданное удостоверение имеет порядковый номер 37 647.

Эстония стала первой в мире страной, которая запустила программу электронного резидентства для иностранцев, не проживающих постоянно в Эстонии.

Удостоверения уже были вручены премьер-министру Японии Синдзо Абэ, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру Люксембурга Ксавье Беттелю.

Папа Римский 25 сентября находится с визитом в Эстонии.

Ранее он посетил Литву, где почтил память жертв репрессий.