Папа Римский стал электронным резидентом Эстонии
- Reuters
Сообщается, что выданное удостоверение имеет порядковый номер 37 647.
Эстония стала первой в мире страной, которая запустила программу электронного резидентства для иностранцев, не проживающих постоянно в Эстонии.
Удостоверения уже были вручены премьер-министру Японии Синдзо Абэ, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру Люксембурга Ксавье Беттелю.
Папа Римский 25 сентября находится с визитом в Эстонии.
Ранее он посетил Литву, где почтил память жертв репрессий.