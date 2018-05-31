Бабченко заявил о намерении получить гражданство Украины

Короткая ссылка
Российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента Украины Петра Порошенко о помощи в получении украинского гражданства. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Киеве.
Бабченко заявил о намерении получить гражданство Украины
  • © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Бабченко отметил, что у него есть вид на постоянное проживание на Украине, его семья также подала документы на его получение.

Ранее на пресс-конференции он заявил об отсутствии доказательств того, что его «убийство» не является провокацией Службы безопасности Украины (СБУ).

Вечером 29 мая появились сообщения о том, что Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве

30 мая в СБУ заявили, что информация об убийстве журналиста была частью спецоперации для предотвращения покушения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить