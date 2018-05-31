Бабченко заявил о намерении получить гражданство Украины
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- Reuters
«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Бабченко отметил, что у него есть вид на постоянное проживание на Украине, его семья также подала документы на его получение.
Ранее на пресс-конференции он заявил об отсутствии доказательств того, что его «убийство» не является провокацией Службы безопасности Украины (СБУ).
Вечером 29 мая появились сообщения о том, что Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве.
30 мая в СБУ заявили, что информация об убийстве журналиста была частью спецоперации для предотвращения покушения.