Бабченко заявил о намерении получить гражданство Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента Украины Петра Порошенко о помощи в получении украинского гражданства. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Бабченко отметил, что у него есть вид на постоянное проживание на Украине, его семья также подала документы на его получение.

Ранее на пресс-конференции он заявил об отсутствии доказательств того, что его «убийство» не является провокацией Службы безопасности Украины (СБУ).

Вечером 29 мая появились сообщения о том, что Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве.

30 мая в СБУ заявили, что информация об убийстве журналиста была частью спецоперации для предотвращения покушения.