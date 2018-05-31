Глава МИД ФРГ призвал Украину прояснить ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко
- © Reuters
«Это дело вызывает множество вопросов, связанных с доверием», — сказал Маас, который отправляется с визитом в украинскую столицу.
Министр также выразил надежду, что получит в Киеве информацию о случившемся.
«Что касается Бабченко, то мы рады, что он жив», — добавил Маас.
Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понял ситуацию с инсценировкой убийства журналиста.
Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал негативную реакцию на инсценировку убийства Бабченко.
30 мая в СБУ сообщили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации.