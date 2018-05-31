Глава МИД ФРГ призвал Украину прояснить ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко

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Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Киев прояснить ситуацию с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Глава МИД ФРГ призвал Украину прояснить ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко
  • © Reuters

«Это дело вызывает множество вопросов, связанных с доверием», — сказал Маас, который отправляется с визитом в украинскую столицу.

Министр также выразил надежду, что получит в Киеве информацию о случившемся.

«Что касается Бабченко, то мы рады, что он жив», — добавил Маас.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понял ситуацию с инсценировкой убийства журналиста. 

Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал негативную реакцию на инсценировку убийства Бабченко.

30 мая в СБУ сообщили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации.

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