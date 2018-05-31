Глава МИД Литвы заявил, что не понял инсценировку убийства Бабченко
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«Я не понимаю таких «спецопераций», это для меня непостижимо», — цитирует дипломата Delfi.
Как отметил Линкявичюс, единственным положительным моментом во всей этой истории является то, что журналист жив.
Ранее в ОБСЕ выразили сожаление из-за решения Киева распространить информацию об «убийстве» российского журналиста.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что шокирован критикой ряда международных организаций в адрес украинских спецслужб в связи с данной спецоперацией.