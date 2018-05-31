Глава МИД Литвы заявил, что не понял инсценировку убийства Бабченко

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение в связи со спецоперацией украинских спецслужб по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.

«Я не понимаю таких «спецопераций», это для меня непостижимо», — цитирует дипломата Delfi.

Как отметил Линкявичюс, единственным положительным моментом во всей этой истории является то, что журналист жив.

Ранее в ОБСЕ выразили сожаление из-за решения Киева распространить информацию об «убийстве» российского журналиста.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что шокирован критикой ряда международных организаций в адрес украинских спецслужб в связи с данной спецоперацией.