Глава МИД Литвы заявил, что не понял инсценировку убийства Бабченко

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение в связи со спецоперацией украинских спецслужб по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Глава МИД Литвы заявил, что не понял инсценировку убийства Бабченко
  • © Reuters

«Я не понимаю таких «спецопераций», это для меня непостижимо», — цитирует дипломата Delfi.

Как отметил Линкявичюс, единственным положительным моментом во всей этой истории является то, что журналист жив. 

Ранее в ОБСЕ выразили сожаление из-за решения Киева распространить информацию об «убийстве» российского журналиста.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что шокирован критикой ряда международных организаций в адрес украинских спецслужб в связи с данной спецоперацией.

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