Постпред России при ОБСЕ указал на молчание Запада по поводу голодовки Савченко
«Появились сообщения, что «герой Украины» Надежда Савченко перешла к жёсткой форме голодовки в украинском заключении. Это, конечно, внутреннее дело Украины, но нам интересно продолжать следить за судьбой человека, в отношении которого в этом зале столько раз заявлялся специальный пункт в разделе «текущие вопросы». Сейчас — молчание», — цитирует ТАСС Лукашевича.
По его словам, Россия крайне удивлена подобному лицемерию и двойным стандартам западных стран применительно к украинскому кризису.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Савченко на два месяца в связи с тем, что она подозревается в подготовке терактов и свержения государственной власти.
Нардеп объявила голодовку.