Постпред России при ОБСЕ указал на молчание Запада по поводу голодовки Савченко

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российская сторона выражает удивление в связи с молчанием западных стран по поводу голодовки депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая в настоящее время находится под арестом на Украине.

«Появились сообщения, что «герой Украины» Надежда Савченко перешла к жёсткой форме голодовки в украинском заключении. Это, конечно, внутреннее дело Украины, но нам интересно продолжать следить за судьбой человека, в отношении которого в этом зале столько раз заявлялся специальный пункт в разделе «текущие вопросы». Сейчас — молчание», — цитирует ТАСС Лукашевича.

По его словам, Россия крайне удивлена подобному лицемерию и двойным стандартам западных стран применительно к украинскому кризису.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Савченко на два месяца в связи с тем, что она подозревается в подготовке терактов и свержения государственной власти.

Нардеп объявила голодовку.

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