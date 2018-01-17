Генпрокурор Украины сообщил о проведении спецконфискации 3 млрд гривен в 2018 году

Украинские правоохранительные органы намерены провести спецконфискацию ещё 3 млрд гривен средств экс-президента страны Виктора Януковича и его окружения. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

«Мы планируем провести спецконфискацию ещё 3 млрд гривен в первой половине этого года», — цитирует его Интерфакс-Украина.

При этом генпрокурор заявил, что не допустит отмены судебных решений и возвращения средств «преступникам».

Также Луценко отметил необходимость принятия отдельного закона о спецконфискации.

«Этот закон окончательно бы сделал невозможными спекуляции защитников Януковича, поэтому я призываю народных депутатов принять этот закон», — пояснил он.

В апреле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Государственное казначейство Украины поступили деньги, якобы конфискованные со счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения, в размере $1,5 млрд.

Адвокат Януковича сообщил, что экс-президент никак не связан с $1,5 млрд, которые у него якобы конфисковали власти страны.