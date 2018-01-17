Генпрокурор Украины сообщил о проведении спецконфискации 3 млрд гривен в 2018 году
«Мы планируем провести спецконфискацию ещё 3 млрд гривен в первой половине этого года», — цитирует его Интерфакс-Украина.
При этом генпрокурор заявил, что не допустит отмены судебных решений и возвращения средств «преступникам».
Также Луценко отметил необходимость принятия отдельного закона о спецконфискации.
«Этот закон окончательно бы сделал невозможными спекуляции защитников Януковича, поэтому я призываю народных депутатов принять этот закон», — пояснил он.
В апреле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Государственное казначейство Украины поступили деньги, якобы конфискованные со счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения, в размере $1,5 млрд.
Адвокат Януковича сообщил, что экс-президент никак не связан с $1,5 млрд, которые у него якобы конфисковали власти страны.