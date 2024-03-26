МВД Белоруссии: гражданам поступают сообщения с предложением совершить теракт
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В ведомстве отметили, что рассылка таких сообщений ведётся в мессенджере Telegram. Белорусам предлагают за материальное вознаграждение устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания.
«В первую очередь такие тексты приходят молодым людям и школьникам», — отметили в пресс-службе.
В МВД призвали незамедлительно сообщать о подобных фактах, а также предупредили об ответственности за призывы к совершению терактов.
Ранее сообщалось, что аналогичные сообщения с предложением совершить теракт начали поступать школьникам в России.