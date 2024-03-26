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МВД Белоруссии: гражданам поступают сообщения с предложением совершить теракт

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Гражданам Белоруссии начали поступать сообщения с предложением совершить теракт. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
МВД Белоруссии: гражданам поступают сообщения с предложением совершить теракт
  • Gettyimages.ru

В ведомстве отметили, что рассылка таких сообщений ведётся в мессенджере Telegram. Белорусам предлагают за материальное вознаграждение устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания.

«В первую очередь такие тексты приходят молодым людям и школьникам», — отметили в пресс-службе.

В МВД призвали незамедлительно сообщать о подобных фактах, а также предупредили об ответственности за призывы к совершению терактов.

Ранее сообщалось, что аналогичные сообщения с предложением совершить теракт начали поступать школьникам в России.

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