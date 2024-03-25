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Российские школьники получают сообщения с предложениями совершить теракты

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Российские школьники продолжают получать сообщения с предложениями совершить теракты. Когда отказывают — им угрожают.
Российские школьники получают сообщения с предложениями совершить теракты
  • Gettyimages.ru
  • © Irving Sandoval

Отмечается, что люди из разных городов страны, в том числе из Петрозаводска, Новгорода и Нарьян-Мара, публикуют в сети скриншоты почти идентичных сообщений, которые они получают.

Неизвестные спрашивают у них, слышали ли они о теракте в «Крокусе», а затем предлагают снабдить их необходимым, чтобы они «заминировали» ТЦ за деньги (называют суммы от 400 тыс. до 700 тыс. рублей).

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в подавляющем большинстве сообщения приходят с зарегистрированных на Украине аккаунтов.

Она отметила, что обратилась в органы власти с просьбой обсудить возможность ограничить для детей входящие сообщения в мессенджере от неизвестных. Идею будут обсуждать и с Telegram.

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