RT в Telegram
Подпишись

Экс-замминистра Тука: Оттава одобрила передачу Киеву списанных авиационных ракет

Короткая ссылка
Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука сообщил, что Канада одобрила отправку украинским войскам подлежащих утилизации авиационных ракет.
Экс-замминистра Тука: Оттава одобрила передачу Киеву списанных авиационных ракет
  • Gettyimages.ru

В интервью телеканалу «Прямой» он объяснил, что речь идёт о «новых» для ВСУ ракетах класса «воздух — земля», которые можно переделать для запуска с земли. Однако Тука не уточнил их название.

По его словам, в Канаде сейчас насчитывается более 80 тыс. ракет этого типа.

«Канадцы приняли решение, вместо того чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», — добавил Тука.

Ранее министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Оттава присоединится к коалиции БПЛА для Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить