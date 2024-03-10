Экс-замминистра Тука: Оттава одобрила передачу Киеву списанных авиационных ракет

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука сообщил, что Канада одобрила отправку украинским войскам подлежащих утилизации авиационных ракет.

В интервью телеканалу «Прямой» он объяснил, что речь идёт о «новых» для ВСУ ракетах класса «воздух — земля», которые можно переделать для запуска с земли. Однако Тука не уточнил их название.

По его словам, в Канаде сейчас насчитывается более 80 тыс. ракет этого типа.

«Канадцы приняли решение, вместо того чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», — добавил Тука.

Ранее министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Оттава присоединится к коалиции БПЛА для Киева.