Экс-замминистра Тука: Оттава одобрила передачу Киеву списанных авиационных ракет
- Gettyimages.ru
В интервью телеканалу «Прямой» он объяснил, что речь идёт о «новых» для ВСУ ракетах класса «воздух — земля», которые можно переделать для запуска с земли. Однако Тука не уточнил их название.
По его словам, в Канаде сейчас насчитывается более 80 тыс. ракет этого типа.
«Канадцы приняли решение, вместо того чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», — добавил Тука.
Ранее министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Оттава присоединится к коалиции БПЛА для Киева.