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Власти Белоруссии предупредили об очереди при въезде в страну из Польши

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Гражданам, планирующим пересечь польско-белорусскую границу, следует быть готовыми к большой очереди. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.
Власти Белоруссии предупредили об очереди при въезде в страну из Польши
  • Gettyimages.ru

В сообщении отмечается, что очередь из легковых автомобилей и автобусов на въезд в республику из Польши продолжает расти.

«Просим учитывать данную информацию и быть готовыми к трудностям при въезде из Польши в Беларусь», — говорится в сообщении, опубликованной в Telegram-канале пресс-службы белорусского ведомства.

В Государственном таможенном комитете Белоруссии уточнили, что очередь на границе связана с большим пассажиропотоком и тем, что власти Польши не предпринимают каких-либо действий для улучшения ситуации на единственном функционирующем КПП.

Ранее сообщалось о возобновлении движения большегрузных автомобилей через разблокированный КПП на границе Украины и Польши.

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