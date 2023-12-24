На границе Украины и Польши возобновили движение фур через разблокированный КПП

Движение грузовиков через разблокированный ранее КПП «Шегини-Медыка» на границе Украины и Польши возобновлено.

Об этом заявили в госпогранслужбе Украины.

«Движение грузовиков возобновлено: польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска «Шегини-Медыка», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее глава украинского Министерства экономики Юлия Свириденко сообщила, что перевозчики из Польши прекратили блокаду одного из контрольно-пропускных пунктов, расположенных на границе с Украиной.

19 декабря вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что экономика Украины потеряла более €1 млрд из-за блокировки границы польскими перевозчиками.