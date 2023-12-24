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На границе Украины и Польши возобновили движение фур через разблокированный КПП

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Движение грузовиков через разблокированный ранее КПП «Шегини-Медыка» на границе Украины и Польши возобновлено.
На границе Украины и Польши возобновили движение фур через разблокированный КПП
  • AP

Об этом заявили в госпогранслужбе Украины.

«Движение грузовиков возобновлено: польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска «Шегини-Медыка», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее глава украинского Министерства экономики Юлия Свириденко сообщила, что перевозчики из Польши прекратили блокаду одного из контрольно-пропускных пунктов, расположенных на границе с Украиной.

19 декабря вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что экономика Украины потеряла более €1 млрд из-за блокировки границы польскими перевозчиками.

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