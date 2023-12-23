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В Киеве заявили о снятии перевозчиками из Польши блокады с одного КПП на границе

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Перевозчики из Польши прекратили блокаду одного из контрольно-пропускных пунктов, расположенных на границе с Украиной. Об этом сообщила глава украинского Министерства экономики Юлия Свириденко.
В Киеве заявили о снятии перевозчиками из Польши блокады с одного КПП на границе
  • Gettyimages.ru

Снятие блокады с одного из КПП на польско-украинской границе произошло вслед за поступившим из Министерства инфраструктуры Украины сообщением о подвижках в переговорах с Варшавой о разблокировании границы.

«Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта «Шегини — Медыка», — написала Свириденко на своей странице в соцсети X (экс-Twitter).

Ранее сообщалось, что из-за блокировки границы польскими перевозчиками Украина потеряла более €1 млрд.

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