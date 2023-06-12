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Путин: люди в Донбассе чувствуют себя частью русского народа

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Российский президент Владимир Путин в беседе с ранеными бойцами в госпитале им. Вишневского заявил, что Россия была обязана встать на защиту людей, живущих в Донбассе, ведь они чувствуют себя частью русского народа.
Путин: люди в Донбассе чувствуют себя частью русского народа
  • РИА Новости

«Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа. И наш с вами долг — встать на их защиту», — подчеркнул президент.

Путин заявил, что считает святым долгом государства заботу о семьях погибших и раненых участников спецоперации.

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