Путин: люди в Донбассе чувствуют себя частью русского народа

Российский президент Владимир Путин в беседе с ранеными бойцами в госпитале им. Вишневского заявил, что Россия была обязана встать на защиту людей, живущих в Донбассе, ведь они чувствуют себя частью русского народа.

«Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа. И наш с вами долг — встать на их защиту», — подчеркнул президент.

Путин заявил, что считает святым долгом государства заботу о семьях погибших и раненых участников спецоперации.