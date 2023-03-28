Зеленский посетил Ахтырку в Сумской области
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Ахтырку, расположенный в Сумской области.
- globallookpress.com
- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Ролик опубликован в Telegram-канале Зеленского.
Как отмечается, он присвоил Ахтырке «почётное отличие города-героя, города-защитника, города-победителя».
Ранее сообщалось, что Зеленский присвоил Харькову почётное звание «Город-герой Украины».
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