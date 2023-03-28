Зеленский посетил Ахтырку в Сумской области

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Ахтырку, расположенный в Сумской области.
Зеленский посетил Ахтырку в Сумской области
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Ролик опубликован в Telegram-канале Зеленского.

Как отмечается, он присвоил Ахтырке «почётное отличие города-героя, города-защитника, города-победителя».

Ранее сообщалось, что Зеленский присвоил Харькову почётное звание «Город-герой Украины».

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