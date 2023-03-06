На Украине назначили Кривоноса главой Национального антикоррупционного бюро
- РИА Новости
«Правительство назначило директора НАБУ. Только что на внеочередном заседании назначили главой бюро Семёна Кривоноса», — сообщил он в Telegram-канале.
Шмыгаль добавил, что назначение Кривоноса знаменует появление на Украине «полностью сформированной и независимой антикоррупционной инфраструктуры». По его словам, Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС для предоставления стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины закупило у компании из Киева 100 тыс. армейских фляг по цене, которая превышает их реальную стоимость более чем в десять раз.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты намерены отправить аудиторов в зону боевых действий на Украине с целью контроля использования военной помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.