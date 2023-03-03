«Главком»: Минобороны Украины закупило фляги по завышенной в десять раз цене

Минобороны Украины закупило у компании из Киева 100 тыс. армейских фляг по цене, которая превышает их реальную стоимость более чем в десять раз. Об этом сообщило издание «Главком».

«По имеющейся информации, киевская компания «Пролог Сервис» поставила министерству армейские фляги по цене $7,9 за штуку, тогда как реальная их цена составляет всего $0,59 за штуку», — говорится в заявлении.

Отмечается, что госбюджет Украины мог потерять на этой закупке до $700 тыс.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты намерены отправить аудиторов в зону боевых действий на Украине с целью контроля за использованием военной помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.