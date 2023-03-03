«Главком»: Минобороны Украины закупило фляги по завышенной в десять раз цене
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«По имеющейся информации, киевская компания «Пролог Сервис» поставила министерству армейские фляги по цене $7,9 за штуку, тогда как реальная их цена составляет всего $0,59 за штуку», — говорится в заявлении.
Отмечается, что госбюджет Украины мог потерять на этой закупке до $700 тыс.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты намерены отправить аудиторов в зону боевых действий на Украине с целью контроля за использованием военной помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.