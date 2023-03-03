Узнать больше

«Главком»: Минобороны Украины закупило фляги по завышенной в десять раз цене

Короткая ссылка
Минобороны Украины закупило у компании из Киева 100 тыс. армейских фляг по цене, которая превышает их реальную стоимость более чем в десять раз. Об этом сообщило издание «Главком».
«Главком»: Минобороны Украины закупило фляги по завышенной в десять раз цене
  • Gettyimages.ru

«По имеющейся информации, киевская компания «Пролог Сервис» поставила министерству армейские фляги по цене $7,9 за штуку, тогда как реальная их цена составляет всего $0,59 за штуку», — говорится в заявлении.

Отмечается, что госбюджет Украины мог потерять на этой закупке до $700 тыс.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты намерены отправить аудиторов в зону боевых действий на Украине с целью контроля за использованием военной помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить