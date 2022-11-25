Власти Молдавии предупредили жителей о возможном увеличении тарифов на электроэнергию

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) рассматривает вопрос об увеличении тарифов на электроэнергию, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

«Я видела запросы (в НАРЭ. — RT) операторов о повышении тарифов на электроэнергию», — цитирует её РИА Новости.

Политик напомнила об ухудшившейся ситуации на рынке электроэнергии. По словам Гаврилицы, у властей Молдавии есть несколько контрактов на небольшие объёмы поставок, но большую часть закупают в Румынии по более высокой цене.

В августе министр соцзащиты республики Марчел Спатарь заявил, что лишь 1% населения сможет полностью оплатить счета за отопление и электроэнергию по действующим тарифам.