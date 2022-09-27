Сальдо: Херсонская область не будет специально объявлять о независимости

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе не будет специального объявления о независимости по итогам референдума.

«Какой-то промежуток времени он, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет», — цитирует его РИА Новости.

Глава администрации добавил, что «специального объявления не будет».

Также Сальдо заявил, что большинство избирателей, принявших участие в референдуме, поддержали выход области из состава Украины и её присоединение к России.

27 сентября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходит завершающий, пятый день голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав России.