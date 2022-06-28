В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 20 ракет из «Градов» по посёлку Гольмовскому

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооружённые силы Украины выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по посёлку Гольмовскому.

РИА Новости

«14:40 — н. п. Курдюмовка — н. п. Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — заявили в представительстве. 28 июня сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда.