В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 20 ракет из «Градов» по посёлку Гольмовскому

Короткая ссылка
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооружённые силы Украины выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по посёлку Гольмовскому.
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 20 ракет из «Градов» по посёлку Гольмовскому
  • РИА Новости

«14:40 — н. п. Курдюмовка — н. п. Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — заявили в представительстве.

28 июня сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить