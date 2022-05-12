Организатор «Бессмертного полка» в Риге назвала провокацией решение сейма о памятниках

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Организатор акции «Бессмертный полк» в Риге Маргарита Драгиле в беседе с RT заявила, что принятие сеймом Латвии поправок, позволяющих снести памятник освободителям Риги, является политической провокацией.
Организатор «Бессмертного полка» в Риге назвала провокацией решение сейма о памятниках
  • globallookpress.com
  • © Victor Lisitsyn

«Я считаю, что это своего рода политическая провокация, которая направлена на разжигание межнационального конфликта, который и так довольно остро в последнее время стоит в Латвии», — сказала Драгиле.

Она напомнила, что в ночь с 9 на 10 мая были трактором убраны возложенные к памятнику цветы. По её словам, 10 мая люди несанкционированно принесли и возобновили цветочный покров у подножия памятника и «это вызвало определённый резонанс». Драгиле добавила, что «на данный момент памятник полностью оцеплен со вчерашнего дня».

«Вокруг него нельзя возлагать цветы, возложение цветов приравнивается к выбросу мусора, я вчера сама была там и это видела. А сегодня в срочном порядке в одном чтении законопроект был принят», — сказала она.

Также Драгиле выразила надежду, что русские политики Латвии «смогут объединиться и перестанут мериться за право, кто главный русский».

«Потому что у нас на кону в октябре выборы, и, к сожалению, эта тема может стать предвыборной картой как для правого крыла политического сектора Латвии, так и для левого крыла... Я думаю, что спасти ситуацию либо каким-то образом выйти на диалог смогут мирные жители без участия политиков», — сказала она.

Ранее сообщалось, что латвийский сейм одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

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