«Всё это неосуществимо»: зачем Киев продвигает идею создания нового переговорного формата для деэскалации в Донбассе

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал об инициативе создать новый формат переговоров по деэскалации в Донбассе, состоящий из пяти постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), а также Украины, Германии и Турции. По его словам, такой формат «наиболее оптимальный» для ведения «дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности» для украинской стороны. Ранее с подобной инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что пока его страна не является членом оборонного альянса и пребывает «в серой зоне — в вакууме в сфере безопасности». По мнению экспертов, эта инициатива Киева нереализуема и направлена на имитацию бурной деятельности по урегулированию конфликта в Донбассе.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал об инициативе создать новый формат переговоров по деэскалации в Донбассе, состоящий из пяти постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), а также, Украины, Германии и Турции. Об этом Кулеба заявил на брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, в котором принял участие.

«Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пятерых постоянных членов Совета безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция», — сообщил глава украинского МИД.

Как отметил министр, именно такой формат является подходящим для обсуждения того, «что сейчас происходит вдоль границ Украины», информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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«Безопасность Украины — это сейчас приоритет номер один. Мы используем каждую, малейшую дипломатическую возможность, чтобы её гарантировать», — подчеркнул он, добавив, что из Брюсселя направляется в Вашингтон, чтобы продолжить дипломатические усилия «по сдерживанию агрессивных намерений России» против Украины.

Кулеба также прокомментировал информацию относительно возможного саммита президентов России и США. По его словам, Украина приветствует любые дипломатические усилия, «направленные на предотвращение развития конфликта».

Ранее в тот же день Кулеба заявил, что об инициативе провести переговоры российского и американского лидеров его проинформировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Госсекретарь заверил меня, так же, как и было до этого, никакое решение относительно Украины не будет приниматься за спиной Украины. Украина и США будут тесно согласовывать позиции во время подготовки к такому саммиту, чтобы синхронизировать наши позиции и убедиться, что интересы Украины будут учтены», — заявил Кулеба.

Напомним, с инициативой о проведении саммита государств-постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Германии и Турции выступил 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Andrew Harnik

«Также я предлагаю в ближайшие недели созвать саммит государств-постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Германии и Турции с целью решения вызовов безопасности в Европе. И наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины. Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного Альянса. И фактически пребываем в серой зоне — в вакууме в сфере безопасности», — заявил он.

Обострение ситуации

Стоит отметить, что Киев предложил эту инициативу на фоне эскалации напряжённости в Донбассе и продолжающихся обвинений Запада в адрес Москвы из-за её якобы планов о «вторжении» на Украину, что Россия уже не раз категорически отрицала.

Как заявил президент России Владимир Путин во время заседание Совета Безопасности РФ 21 февраля, украинские власти дважды реализовали свои военные карательные операции в Донбассе.

«И, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз. Все эти годы — я хочу это подчеркнуть — все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались. Постоянные обстрелы, блокада. Как вы знаете, люди, проживающие на территориях, близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвалы — живут там сами вместе с детьми», — подчеркнул российский лидер.

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Путин также сообщил, что действующие киевские власти не собираются исполнять мирный план урегулирования — минский «Комплекс мер».

«Более того, они публично об этом многократно уже заявили — и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, на уровне секретаря совета безопасности. В общем, ясно для всех: реально по этому минскому «Комплексу мер» делать ничего не собираются», — отметил президент России.

Путин также подчеркнул, что цель совещания Совбеза — определить «дальнейшие шаги», учитывая обращения руководителей ДНР и ЛНР к России с просьбой о признании их суверенитета, и постановление Госдумы «на эту же тему» — с призывом к президенту России «сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».

В тот же день по инициативе Зеленского Кулеба официально обратился к государствам-членам СБ ООН с просьбой немедленно провести консультации в соответствии со статьёй 6 Будапештского меморандума. По его словам, это необходимо, чтобы обсудить «неотложные действия, направленные на деэскалацию», а также практические шаги по обеспечению безопасности Украины.

On President @ZelenskyyUa’s initiative I officially requested UNSC member states to immediately hold consultations under article 6 of the Budapest memorandum to discuss urgent actions aimed at de-escalation, as well as practical steps to guarantee the security of Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

Позже во время обращения к россиянам Владимир Путин заявил, что считает необходимым «принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет» ДНР и ЛНР.

После этого российский лидер подписал соответствующий указ РФ о признании этих двух республик, а также заключил договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с главами ДНР и ЛНР.

«Подстроиться под текущую повестку»

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, украинские власти инициировали проведение саммита государств-постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Германии и Турции, чтобы «имитировать бурную деятельность» по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Сейчас Киев предлагает странам, которые утверждали минские договорённости, заново что-то придумывать, но именно то, что понравится Кулебе и Зеленскому», — заявил эксперт.

Оленченко также считает, что инициатива Киева о новом формате переговоров свидетельствует о «нежелании или неумении заниматься политикой».

«Зато у киевских властей есть желание заниматься пропагандой и имитировать политическую деятельность. При этом Киев хочет, чтобы страны-постоянные члены Совбеза ООН вместе с Германией и Турцией сосредоточились на том, как украинскому руководству наладить отношения с ДНР и ЛНР», — отметил аналитик.

Донбасс

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© Ali Atmaca/Anadolu Agency

По мнению Оленченко, такой подход украинских властей говорит о том, что они всеми своими действиями дали понять о фактическом отказе от выполнения Минских соглашений.

«Это очередная попытка перевести переговорный процесс по Донбассу в бесконечный процесс без конкретного позитивного результата. Сначала Киев долго хоронил Минские соглашения, а теперь начал более активно говорить про новый формат. И теперь предположим, что инициатива Киева будет вдруг принята, выработают какие-то решения. Но это в итоге ничего не даст, поскольку нет никакой уверенности в готовности украинских властей всё это выполнять, а не игнорировать свои обязательства», — сказал эксперт.

Оленченко также пояснил, почему Киев в своей инициативе к пяти странам постоянных членов Совбеза ООН решил добавить также Германию и Турцию.

«ФРГ там фигурирует, вероятно, поскольку страна является одной из сторон нормандского формата, а Турция в связи с тем, очевидно, что со стороны Анкары звучало несколько раз желание выступить посредником между Москвой и Киевом. Но РФ не выступает стороной конфликта в Донбассе», — заявил аналитик.

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В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в комментарии RT также высказал мнение, что инициатива Киева о создании нового формата по урегулированию ситуации в Донбассе — «очередная попытка замылить переговорный процесс» по урегулированию ситуации.

Данюк также пояснил, чем мотивирована инициатива Киева по расширению переговорного формата, в том числе за счёт участия Великобритании, США, Франции, Германии и Турции.

«Все эти страны автоматически играют на Украину. Та же Анкара неоднократно заявляла о принадлежности Крыма, называя его украинским. Германию, которая не является постоянным членом Совбеза ООН, указали, чтобы просто не обижать её», — отметил Данюк.

Он считает, что заявления Кулебы и Зеленского о гарантиях безопасности, которые требует для себя Украина, были сделаны также для того, чтобы дезавуировать минские договорённости и окончательно «поставить на них крест».