«Заигрывание с радикалами»: как украинские власти собираются строить музей «революции достоинства»

В Киеве будет построен музей «революции достоинства», рассказал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, все работы должны завершиться до конца 2023 года. Как сообщила пресс-служба Владимира Зеленского, проект предусматривает возведение здания музея вблизи международного центра культуры и искусств в украинской столице, «где зимой 2014-го происходили самые трагические события». Отмечается также, что уже разработана концепция экспозиции музея, которая будет рассказывать «о борьбе украинцев за свободу и достоинство». По мнению экспертов, Зеленский реализует этот проект, чтобы поднять свой рейтинг среди радикально настроенного электората, сосредоточенного на западе Украины.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в очередную годовщину кульминации событий на Майдане объявил о грядущем старте строительства музея «революции достоинства» в Киеве.

«Мы поставили перед собой цель, что осенью этого года строительства музея «революции достоинства» начнётся. Такие сроки обозначил президент Украины Владимир Зеленский. Все процессы ускорены, проведён тендер на разработку проектно-сметной документации», — написал Тимошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, все работы по проекту должны завершиться до конца 2023 года.

Как сообщало ранее Министерство культуры и информационной политики Украины, под руководством Зеленского прошла дискуссия относительно реализации этого проекта.

В частности, пресс-служба офиса украинского лидера проинформировала, что Зеленский остановился на вопросе строительства музея «революции достоинства» как составляющей национального мемориального комплекса героев «небесной сотни».

Отмечается, что проект предусматривает строительство здания музея вблизи Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (Октябрьский дворец) в Киеве, «где зимой 2014-го происходили самые трагические события».

«На сегодняшний день разработана концепция экспозиции музея, которая будет рассказывать о борьбе украинцев за свободу и достоинство», — говорится в сообщении.

В обсуждении проекта принял участие также министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который отметил, что новое здание станет не только музейным пространством, но и значимым культурно-просветительским центром, местом дискуссий и «переосмысления истории». По словам Ткаченко, эта инициатива важна не только для граждан Украины, но и для иностранных гостей страны, поскольку музей якобы наглядно сможет продемонстрировать и рассказать «о выборе украинского народа в 2014 году».

«Этот музей — символический проект. Он должен напомнить нам, с чего начиналась борьба за нашу свободу», — заявил Ткаченко.

Он также отметил, что стоимость строительства музея может составить около 1 млрд грн (более 2,7 млрд рублей). Ткаченко добавил, что точная сумма будет определена после завершения работ.

Министр также обратил внимание на то, что строительство музея обсуждалось 18 февраля — в день, когда начался так называемый штурм Майдана. По его словам, украинцы «заплатили дорогую цену за возможность называть себя свободными».

«События «революции достоинства», которые разделили жизнь украинцев на до и после, произошли как будто вчера. Они ещё свежи в памяти каждого из нас. Увековечить их, чтить героев, которые положили свои жизни за свободную Украину, является важной миссией государства», — заявил он.

Историческая подоплёка

Напомним, в конце 2013 — начале 2014 года на Украине проходили протестные выступления, получившие название «евромайдан», которые переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями. Тогда активисты требовали власть подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Жертвами волнений, активно подогреваемых радикалами, в итоге стали более ста человек.

При этом 18 февраля 2014 года начались массовые расстрелы протестующих на Майдане, огонь по людям вели неизвестные снайперы три дня.

Трагические события способствовали росту напряжённости в украинском обществе, что в результате привело к силовому захвату власти, который, в свою очередь, спровоцировал вооружённый конфликт на востоке Украины.

«Евромайдан»

© AP Photo/Efrem Lukatsky

Как сообщила пресс-служба офиса Зеленского, 18 февраля текущего года украинский лидер ознакомился с докладами по расследованию преступлений, которые были совершены против активистов «майдана».

На встрече с Зеленским и другими чиновниками генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по состоянию на 18 февраля 2022 года подозрения объявлены 518 лицам, в суд направлены 248 обвинительных актов, обвинены 372 человека, а приговоры вынесены в отношении 50 граждан. При этом она признала, что судебные процессы такого рода длятся долгое время: «более четырёх-пяти лет, а в некоторых случаях и более семи лет».

По словам генпрокурора Украины, нераскрытыми остаются ряд дел: в частности, продолжается расследование убийств 13 правоохранителей и причинения телесных повреждений почти 900 работникам правоохранительных органов.

«Ради пиара»

Как полагают опрошенные RT источники в политических кругах Украины и эксперты, продвигая идею создания музея «революции достоинства», Зеленский идёт на поводу у радикально настроенной части украинского общества.

«Музей выступает в данном случае в роли важного идеологического инструмента. В него будут водить туристов и рассказывать о якобы героических подвигах украинцев. А были они или нет — это уже не имеет значения. Главное — убедить в этом местное население и весь мир. И, видимо, цена не имеет значения, учитывая планируемые расходы», — заявил источник RT в партии «Слуга народа».

Также по теме Три года «достоинства»: на Украине вспоминают жертв расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 года противостояние на Майдане во время «революции достоинства» достигло кульминации: на Институтской улице в Киеве...

Как отметил, в свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в беседе с RT, Зеленский на бюджетные деньги реализует проект создания музея «революции достоинства», чтобы поднять собственный рейтинг среди радикально настроенного электората, сосредоточенного преимущественно на Западе Украины.

«Это очередная дань радикалам. На Западной Украине позиции Зеленского недостаточно прочны. Он выходец из восточной части страны. Но близятся выборы и предвыборная кампания, и президент думает над тем, как привлечь электорат на западе государства на свою сторону. Зеленский продолжает свою линию по заигрыванию с радикалами, а заодно хочет освоить бюджет за счёт строительства музея», — рассуждает эксперт.

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев также считает, что музей нужен Зеленскому для реализации своих внутриполитических целей.

«Такой объект должен носить характер центра пропаганды достижений президента Зеленского. Его будут создавать, чтобы в том числе поддержать избирательную кампанию действующего президента. Всё это делается ради пиара и получения политических дивидендов от радикалов», — сказал он в разговоре с RT.

Источник RT в Министерстве культуры Украины, со своей стороны, заявил, что за счёт создания музея «революции достоинства» события «евромайдана» «хотят увековечить и сделать историческими».

«Это был разгул радикалов, но украинцам нужно объяснять, какова роль «майдана», если он привёл к падению уровня жизни, войне на востоке страны и многим другим неприятным событиям. Поэтому президенту нужен музей, чтобы подчеркнуть важность произошедших на Майдане событий», — отметил он.

Источник RT в партии «Батькивщина» констатировал, что в реальности «майдан» принёс Украине лишь массу проблем, а не свободу, о которой сейчас твердят украинские чиновники.

«Можно же было дождаться выборов и выбрать другого президента. Но то, что произошло, запустило сеть трагических событий. Украина — на грани войны, уровень жизни населения снизился, а Европа не спешит помогать. Лучше бы деньги, которые тратятся на бессмысленный музей, были потрачены на актуальные нужды», — полагает депутат.

При этом Николай Межевич считает, что на Украине множество внутренних проблем, которые власти хотят замаскировать, создавая такие объекты, как музей «революции достоинства».

«Это «клинический случай»: на территории Украины каждый клочок земли контролирует отдельная банда, централизованная власть очень слаба, чтобы ими управлять. В этих условиях всевозможные музеи — это способ закрыть глаза на проблему. Но тут важно ещё успеть всё это сделать. Не факт, что Зеленский досидит на своём посту до создания этого музея», — говорит эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский

© www.president.gov.ua

Межевич также отметил, что вместо создания музея «революции достоинства» киевским властям следовало бы прилагать больше усилий по расследованию расстрелов на «майдане».

«В открытом доступе опубликованы свидетельства людей, представляющих националистические круги Украины, которые прямо говорят, что их задачей было спровоцировать кровавый конфликт, чтобы устроить госпереворот. Расследовать всё это Киев не хочет, поскольку ему невыгодно будоражить радикальный сегмент общества. Все всё знают, но никто так и не понесёт никакой ответственности», — считает аналитик.

По мнению Суздальцева, сейчас на Украине буквально навязывается культ «революции достоинства», притом что не расследуются в должной степени дела по расстрелам на «евромайдане».