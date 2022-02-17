«Изобразить стремление к миру»: почему в Киеве снова заговорили о диалоге с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона заинтересована в переговорах с Россией и даже якобы направила соответствующий запрос Москве. Одновременно Киев выступил за реанимацию нормандского формата: посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин организовать четырёхсторонние переговоры. При этом в самопровозглашённых республиках Донбасса сообщили о продолжающихся обстрелах ВСУ и росте напряжённости. По мнению экспертов, задекларированное намерение Киева возобновить диалог — не что иное, как попытка создать видимость деятельности по урегулированию конфликта. Аналитики отмечают, что реальных предпосылок для взаимодействия в нормандском формате сейчас нет.

Киев заинтересован в различных форматах переговоров с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинская сторона в феврале направляла в Москву запрос на проведение телефонного разговора двух президентов.

«Телефонный разговор никто не подтверждает... Мы были заинтересованы в различных форматах договорённостей, разговорах с Россией», — заявил Зеленский в интервью «РБК Украина».

При этом в Киеве рассчитывают на организацию очередной встречи в нормандском формате в ближайшее время по инициативе Берлина, о чём накануне заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

«Мы ожидаем, что канцлер Шольц уже в ближайшие недели созовёт в Берлине новую встречу на высшем уровне в нормандском формате для того, чтобы преодолеть опасное молчание между президентом Зеленским и президентом Путиным», — заявил дипломат в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

На Украине также ожидают, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву «немецкая турбо-дипломатия прибавит не только в скорости и динамике, но и в достижении конкретных результатов», добавил Мельник.

«Жёсткая информационная война»

Напомним, единственный саммит в нормандском формате на высшем уровне за время президентства Владимира Зеленского прошёл в конце 2019 года. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии по итогам переговоров приняли заявление по урегулированию конфликта в Донбассе. Стороны условились считать Минские соглашения основой работы нормандского формата и подтвердили свою приверженность этому документу.

Кроме того, в итоговом заявлении говорилось о необходимости добиться полного прекращения огня до конца 2019 года, осуществить разведение вооружений, провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех». Также стороны заявили о необходимости интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.

Лидеры стран-участниц нормандского формата во время саммита в декабре 2019 года

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Напомним, этот механизм реализации «Минска» в 2015 году предложил Франк-Вальтер Штайнмайер, который тогда возглавлял МИД ФРГ. Согласно формуле, особый статус Донбассу будет предоставлен в день проведения в регионе внеочередных выборов на временной основе. Постоянно закон начнёт действовать после подтверждения ОБСЕ легитимности голосования.

Однако на практике Киев не спешит выполнять условия Минских соглашений, особенно их политическую часть, хотя с момента подписания документа прошло уже семь лет.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в телефонном разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, эти меры не подлежат реализации на условиях, которые предполагают прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. При этом Киев готов к переговорам с участием России в нормандском формате.

Напомним, переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» прошли 10 февраля в Берлине. Однако, как констатировал по итогам встречи замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, они не принесли значимых результатов.

«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января», — сказал он.

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Бесплодными прошедшие переговоры счёл и зампредседателя комитета бундестага ФРГ по международной политике Томас Эрндль (ХДС/ХСС). По мнению депутата, тот факт, что встреча на уровне политсоветников не дала результатов, является плохим знаком.

При этом эксперты сомневаются, что власти ФРГ станут инициировать новые переговоры в нормандском формате. Как отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, сначала Киев должен выполнить взятые на себя ранее обязательства.

«Понятно, что Киеву сейчас нужны переговоры просто ради переговоров. Украинская сторона хочет создать видимость, что она предпринимает хоть какие-то действия для разрешения конфликта. Киев заинтересован в том, чтобы поддерживать нынешний статус-кво. Не думаю, что украинские власти самостоятельно решили пойти на обострение ситуации в Донбассе. Просто они очень сильно зависят от западных партнёров», — говорит Неменский.

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, сейчас Зеленский пытается извлечь максимальную выгоду из эскалации напряжённости.

«То, что Зеленский играет с военной темой, — это очень опасно. В Киеве трактуют отсутствие российского «вторжения» как свою дипломатическую «победу». И чтобы сохранить эту динамику, Зеленский начал выдвигать инициативы по переговорам. Сегодня информационное противостояние достигло такого накала, что даже если бы Украина вдруг напала на Россию, на Западе бы всё равно заявили о «российской агрессии». И такая жёсткая информационная война не оставляет условий для нормального диалога», — отметил эксперт в комментарии RT.

Аналогичного мнения придерживается замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, на данный момент нет предпосылок для переговоров в нормандском или ином формате.

«Украина не выполняет не только политические пункты Минских соглашений, но даже те, которые ранее вроде бы пыталась выполнять. А заявлениями о возобновлении переговоров Киев просто хочет изобразить своё стремление к миру, хотя в действительности это не так. И на Западе прекрасно это понимают, как и то, что именно Киев саботирует выполнение «Минска». Однако никто публично об этом не скажет из политических соображений», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Напряжение копится давно»

Украинские власти поднимают вопрос о возобновлении переговоров в нормандском формате не только на фоне информационной кампании западных СМИ и политиков о якобы готовящемся российском «вторжении» в соседнюю страну, но и сообщений о военном обострении в Донбассе.

О том, что ситуация в регионе существенно обострилась, 17 февраля сообщили в непризнанных республиках.

«Противник, по прямому указанию киевского военно-политического руководства, предпринимает попытки эскалации конфликта», — говорится в заявлении начальника Управления Народной милиции ЛНР.

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В ДНР и ЛНР также рассказали об обстрелах ВСУ ряда населённых пунктов.

«В зону поражения попали районы населённых пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа, Петровское в ДНР, а также Весёленькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое, Сокольники в ЛНР», — говорится в сообщении Донецкого агентства новостей.

«Противник продолжает проведение мероприятий, оцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям», — заявил представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин в обращении, опубликованном в Telegram.

На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский направился на катере в район силовой операции в Донбассе, о чём он сам написал в Instagram.

Эта поездка ранее анонсировалась и на официальном сайте Зеленского. В сообщении от 16 февраля говорилось о планах президента посетить Ровенскую и Донецкую области, а также ознакомиться с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС.

AP

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По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, ситуация вокруг республик Донбасса и Минских соглашений близится к кульминации, поэтому параллельно нарастает и напряжение.

«Обстрелы территорий ДНР и ЛНР ВСУ ведутся постоянно на протяжении многих лет, напряжение в зоне соприкосновения в Донбассе копится давно», — напомнил эксперт в беседе с RT.

Однако сейчас эти нарушения попали в фокус внимания СМИ, поскольку общественное внимание в целом приковано к ситуации в регионе. Обращения же Зеленского к Москве больше напоминают пиар-активность, чем искреннее стремление к диалогу, полагает политолог.

«Сейчас Зеленский сможет заявить, что якобы делал всё для разрешения ситуации, но она развивается по неблагоприятному сценарию», — прогнозирует Фельдман.