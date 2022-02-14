Генштаб ВС России: Запад толкает Украину к силовой операции в Донбассе и Крыму

Страны Запада провоцируют Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом и Крымом, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов.

По его словам, Запад делает из Украины враждебное России государство, создавая на её территории плацдарм для войск НАТО.

«Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом», — приводит РИА Новости слова Гаджимагомедова в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу необходимо развязать конфликт с участием Украины, чтобы воевать чужими руками.