Лукашенко заявил о стремлении Запада развязать конфликт на Украине

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Западу необходимо развязать конфликт с участием Украины, чтобы воевать чужими руками, заявил президент Белоруcсии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил о стремлении Запада развязать конфликт на Украине
  • РИА Новости

Об этом он сказал на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

«Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По его словам, никто не планирует воевать против Украины.

Ранее стало известно, что Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

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