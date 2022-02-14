Лукашенко заявил о стремлении Запада развязать конфликт на Украине
- РИА Новости
Об этом он сказал на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.
«Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
По его словам, никто не планирует воевать против Украины.
Ранее стало известно, что Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.