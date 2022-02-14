Лукашенко заявил о стремлении Запада развязать конфликт на Украине

Западу необходимо развязать конфликт с участием Украины, чтобы воевать чужими руками, заявил президент Белоруcсии Александр Лукашенко.

Об этом он сказал на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

«Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По его словам, никто не планирует воевать против Украины.

Ранее стало известно, что Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.